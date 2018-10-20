Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılacak. Milli arayı iyi değerlendiren sarı lacivertliler, yoğun çalışmalar neticesinde kondisyon seviyesini üst seviyeler çıkardı.4 yenilgi 2 beraberlik 2 galibiyet alan Fenerbahçe, ligde geride kalan 8 haftada 8 puan toplayabildi. Sivasspor ise ligde 9 puanla 12. sırada yer alıyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligde kötü sezon geçiren Fenerbahçe, 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Sivasspor deplasmanına çıkacak. Mücadele BeIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak.