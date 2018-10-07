Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel, kızları Yade ve Yeda Demirel geçtiğimiz gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı.
Fenerbahçe Yönetiminin kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, bütün günü ailesi ile birlikte geçirerek moral depoladı.
Milliyet'in haberine göre; öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasına teslim eden ve dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan Demirel çifti, daha sonra Funtime Çocuk Eğlence merkezine geçerek çocukları ile uzun süre keyifli dakikalar geçirdi.
Çoğunlukla çocuk giyim ve oyuncak mağazalarında zaman geçiren aile, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.
- 6.10.2018 19:55
- Güncelleme: 7.10.2018 01:19
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
Volkan Demirel ailesiyle alışverişte... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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