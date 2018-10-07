Fenerbahçe Yönetiminin kararıyla süresiz kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, bütün günü ailesi ile birlikte geçirerek moral depoladı.

Milliyet'in haberine göre; öğle saatlerinde Markalar Sokağı'nda araçlarını vale noktasına teslim eden ve dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yapan Demirel çifti, daha sonra Funtime Çocuk Eğlence merkezine geçerek çocukları ile uzun süre keyifli dakikalar geçirdi.

Çoğunlukla çocuk giyim ve oyuncak mağazalarında zaman geçiren aile, daha sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.