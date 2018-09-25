Mücadeleye ev sahibi ekip hızlı başladı. Taraftarının da desteğiyle rakibi üzerinde baskı kuran Fenerbahçe aradığı golü bulamadı. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş oyunda dengeyi kurdu.

BABEL'DEN HARİKA GOL!

40. dakikada orta sahada sağ kanatta Ricardo Quaresma'nın kullandığı taç atışı sonrasında topla buluşan Pepe'nin gönderdiği uzun pasta, Roman Neustadter'den seken topu önünde bulan Ryan Babel, ceza sahası dışından dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sol köşede direğin içine çarparak ağlarla buluştu. Beşiktaş bu güzel golle Fenerbahçe deplasmanında 1-0 öne geçti.

İlk yarı Kara Kartal'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

AYEW ATTI, EŞİTLİK GELDİ!

71. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Andre Ayew'in altıpas önünde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Loris Karius'un solundan ağlarla buluştu. Bu golle Fenerbahçe derbide eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirmek için çaba harcadı ancak skor değişmedi. Sezonun ilk derbisinde kazanan çıkmadı. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi 1-1 eşitlikle sona erdi.



Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7 yaptı ve 13. sırada kaldı. Beşiktaş ise 11 puanla 4. sırada yer aldı.

CANER ERKİN, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Derbi mücadelesinin 87. dakikasında sarı kart gören Caner Erkin, maçın bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itiraz sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Cezalı duruma düşen Caner Erkin, 7. haftadaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

DERBİ MAÇTA YİNE KIRMIZI KART

İki takım arasındaki derbi maçta yine kırmızı kart çıktı. Geçen sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşı karşıya gelen iki ekibin oyuncuları, bu derbilerde toplam 9 kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bu sezon oynanan ilk derbi mücadelesinde ise Caner Erkin, kırmızı kart gördü.



FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Beşiktaş, derbi maçta aldığı sonuçla 6. haftadaki fırsatı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa'nın Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu ve Medipol Başakşehir'in Bursaspor ile 0-0 berabere kaldığı 6. haftada Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak bir puan alabildi. Bu sezon ilk kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 11'e çıkararak 4. sırada kaldı.

DEPLASMANDA PUAN KAYBI SÜRDÜ

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda üst üste ikinci kez puan kaybetti. Ligin 4. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 6. haftadaki derbi maçını da aynı skorla tamamladı. Beşiktaş, dış sahadaki 2 karşılaşmada 4 puan yitirdi.

RYAN BABEL, KADIKÖY'DE GOLÜNÜ YİNE ATTI

Derbi maça forvet hattında başlayan ve Beşiktaş'ı 40. dakikada 1-0 öne geçiren Ryan Babel, Ülker Stadı'ndaki derbi maçını yine boş geçmedi. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, 2018-2019'daki ilk derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı. Bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydeden Babel, bunların 4'ünü son 4 karşılaşmada attı.