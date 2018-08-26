Fenerbahçe'ye İzmir'de soğuk duş... Ligdeki ilk 2 maçını kaybeden Göztepe, güçlü rakibini mağlup ederek yeni bir sayfa açtı. Sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk galibiyetini almakla kalmadı 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.



Rakibine karşı son galibiyetini 1999-2000 sezonunda 16 Nisan 2000'de oynanan maçta 3-2'lik skorla alan İzmir ekibi, ardından oynanan 7 maçta sarı- lacivertlilerin bileğini bükemedi. Ayrıca Süper Lig'e döndükten sonra 3 büyük takım karşısında galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe, Fenerbahçe karşısında bu kötü istatistiğine de son verdi.



Göztepe'yi galibiyete taşıyan gol 66. dakikada Halil Akbunar'dan geldi. Ceza sahasının sağında topla buluşan, uzaklardan sert bir şut çıkartan Halil, müthiş bir gole imza attı. Fenerbahçe geriye düşmesine karşılık etkisiz futbolunu sürdürdü ve bu golle sahadan mağlup ayrıldı. Yeni Malatya'nın ardından Göztepe'den de puan alamadı. Haftaya Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak, Göztepe ise deplasmanda Alanya ile karşılaşacak.



KADRO DEGİŞTİ SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybedilen Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inden 4 değişiklik yaparak Göztepe'nin karşısına çıktı. Hollandalı teknik adam, Al Ahli'ye satılan Josef de Souza'nın yerine Eljif Elmas'a orta alanda şans verirken, Barış'ın yerine Dirar'ı, Mehmet Ekici'nin yerine Alper'i ve Şener'in yerine Isla'yı oynattı. Fenerbahçe'nin Zürich'ten transferi golcü Frey ile Porto'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Reyes ise İzmir'e getirilmedi. Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano da hafta içinde Al Nassr'a satılmıştı. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Aatif ile İsmail de kafilede yer almadı.



PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe-Göztepe maçının ilk yarısında VAR sistemine başvuruldu. 36. dakikada Alper Potuk'un ceza sahası içinden şutu Titi'den döndü. Alper burada elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR sistemi devreye girdi ve Cüneyt Çakır yakın mesafe olduğunu belirterek pozisyonun nizami olduğunu söyledi ve müsabakayı devam ettirdi.



KALEYİ DEVRALDI

Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, G.Saray maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen kaleci Beto, kaleyi Göktuğ Bakırbaş'tan devraldı. Göztepe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Titi de F.Bahçe maçıyla Süper Lig'de 100'üncü müsabakada forma şansı buldu.



TRİBÜNLER DOLDU

Yenİ Bornova Stadı, Fenerbahçe maçında hınca hınç doldu. Her iki tribün biletleri çıktığı anda tükendi ve maçı yaklaşık 9 bin futbolsever stattan takip etti. İki takım taraftarları da takımlarına tam destek verdi. Bu arada İzmir Polisi, maç öncesinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Tüm stat tribünlerinde özel eğitimli köpeklerle bomba araması yapıldı. Ayrıca eğitimli köpeklerin stat dışında da aramalarda görevlilere eşlik ettiği gözlendi.



YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da İzmir deplasmanında takımının yanında yer aldı. Sportif direktör Damien Comolli ile birlikte Bornova Stadı'na gelen Koç'a yönetim kurulu da eşlik etti. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'le birlikte maçı izleyen Ali Koç'a ilgi çok yoğundu.