Samet Aybaba: "Herkese VAR da bize yok mu?" – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Samet Aybaba: "Herkese VAR da bize yok mu?"

    Samet Aybaba: "Herkese VAR da bize yok mu?"

    Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin ilk haftasında 2-1 kaybettikleri maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    'in 1. haftasında Bursaspor deplasmanda 'ye 2-1 yenildi. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Aybaba, "Pozisyona girdiler. Oyunun tamamından çok mutluyum. Eksiklerimiz var. Yeniden oluşmaya çalışıyoruz. Oyuncu kalitisini de artırırsak lige damgasını vuran bir takım oluruz." dedi.

    Tartışmalı pozisyonlara da değinen deneyimli çalıştırıcı, "İçeride pozisyonları izlemedim ama VAR ile ilgili çok enteresan şeyler çıkacaktır. Herkese VAR da bize yok mu? Bence bu, sezona damgasını vuracaktır" şeklinde konuştu.

    1. 12.8.2018 00:34
    2. Güncelleme: 12.8.2018 01:59
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