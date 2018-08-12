Samet Aybaba: "Herkese VAR da bize yok mu?"
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligin ilk haftasında 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Bursaspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Aybaba, "Pozisyona girdiler. Oyunun tamamından çok mutluyum. Eksiklerimiz var. Yeniden oluşmaya çalışıyoruz. Oyuncu kalitisini de artırırsak lige damgasını vuran bir takım oluruz." dedi.
Tartışmalı pozisyonlara da değinen deneyimli çalıştırıcı, "İçeride pozisyonları izlemedim ama VAR ile ilgili çok enteresan şeyler çıkacaktır. Herkese VAR da bize yok mu? Bence bu, sezona damgasını vuracaktır" şeklinde konuştu.
- 12.8.2018 00:34
- Güncelleme: 12.8.2018 01:59
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Samet Aybaba: "Herkese VAR da bize yok mu?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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