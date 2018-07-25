Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor – Fotomaç – 25 Temmuz 2018
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'de çalışmalar sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de çalışmalar sürüyor

    , yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas çalışan futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

    ?, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu Futbol Kulübü ile 27 Temmuz Cuma günü Stadı'nda oynayacağı maç için bugün 'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.

    1. 25.7.2018 14:53
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