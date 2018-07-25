Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 10.30'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından pas çalışan futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.
?Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu Futbol Kulübü ile 27 Temmuz Cuma günü Bornova Belediyesi Stadı'nda oynayacağı maç için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.
- 25.7.2018 14:53
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
para para para 2023 e kadar paralar temlikli yazık oldu fbye şampiyon olamazlarsa 2023 e kadar kötü senaryolar görünmeye başlar avrupadan meni saymıyorum
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Fenerbahçe resmen açıkladı! 3 imza birden
Toplam 16
Yorum
Fb Beğenmeyenler olabilir kusura bakmayın onuda bu duruma getiren aziz efendidir kulübe 30 verdi 620 gitti har vurup harman savurdular
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Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı: 621 milyon euro
Toplam 30
Yorum
Fenerbahçe Azizi koruyanlar size diyorum laf cambazlığı yapmayın bu borç yalansa çıkıp tv lerde açıklasın yoksa bu borcu kendisiyle beraber siz ödeyin
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