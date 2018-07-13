Kevin Gameiro kimdir? Kevin Gameiro kaç yaşındadır? Kevin Gameiro'nun kariyerindeki başarılar nelerdir?
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HEPSİ
    13 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    kimdir?

    <a href="/index/kevin-gameiro?id=c8d482b6-60dc-4a5e-9b55-a5ff3d0625c0" class="" rel="tag">Kevin Gameiro</a> kimdir?

    'nin gündeminde olan " kimdir? kaç yaşındadır? 'nun kariyerindeki başarılar nelerdir?" gibi merak edilen tüm soruların cevabı yazımızda...

    1987 yılında 'nın Senlis şehrinde dünyaya gelen futbol kariyerine 1993 yılında başladı. Profesyonelliğe 2005 yılında Strasbourg'da adım atan Gameiro, ilk gollerini 2005 yılında Kupası karşılaşmasında Red Star Belgrad karşısında attı. 2005-08 yılları arasında 58 maçta 10 atan Gameiro Loirent kulübünün yolunu tuttu. Lorient ile 108 maça çıkan Portekiz asıllı Fransız futbolcu 50 kez fileleri havalandırdı. 2011 yılında ise 'ye sürpriz bir şekilde oldu. ile ilk sezon 45 maça çıkan 17 gol atarken bir sonraki sezon ise 32 maçta 9 gol katkısında bulundu.

    LA LİGA MACERASI
    İki sezon sonunda 2013 yılında Sevilla'nın yolunu tutan , Avrupa'nın en büyük ikinci kupası olan Avrupa Ligi Kupası'nı iki kez üst üste kazandı. 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında 'e olan Gameiro burada beklenen etkiyi gösteremedi. Kariyeri boyunca 476 kez yeşil sahaya çıkan 186 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

    FRANSA MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ
    Portekiz asıllı Fransız futbolcu, milli formayı giymeden önce babasının Portekiz forma giymesini çok istemesine rağmen Fransız Milli Takımını seçti. adına 13 kez milli formada görev alan oyuncunun sadece bir golü bulunuyor.

    HIZI VE SERT ŞUTLARIYLA TANINIYOR
    Sağ ayağını etkili kullanan , süratlı oluşu ve kaleye gönderdiği sert isabetli şutlarıyla öne çıkıyor.

    1. 13.7.2018 07:40
    2. Güncelleme: 13.7.2018 07:45
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