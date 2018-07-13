1987 yılında Fransa'nın Senlis şehrinde dünyaya gelen Kevin Gameiro futbol kariyerine 1993 yılında başladı. Profesyonelliğe 2005 yılında Strasbourg'da adım atan Gameiro, ilk gollerini 2005 yılında UEFA Kupası karşılaşmasında Red Star Belgrad karşısında attı. 2005-08 yılları arasında 58 maçta 10 atan Gameiro Loirent kulübünün yolunu tuttu. Lorient ile 108 maça çıkan Portekiz asıllı Fransız futbolcu 50 kez fileleri havalandırdı. 2011 yılında ise PSG'ye sürpriz bir şekilde transfer oldu. PSG ile ilk sezon 45 maça çıkan Kevin Gameiro 17 gol atarken bir sonraki sezon ise 32 maçta 9 gol katkısında bulundu.

LA LİGA MACERASI

İki sezon sonunda 2013 yılında Sevilla'nın yolunu tutan Kevin Gameiro, Avrupa'nın en büyük ikinci kupası olan UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı iki kez üst üste kazandı. 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Gameiro burada beklenen etkiyi gösteremedi. Kariyeri boyunca 476 kez yeşil sahaya çıkan Kevin Gameiro 186 gol, 59 asistlik performans sergiledi.

FRANSA MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ

Portekiz asıllı Fransız futbolcu, milli formayı giymeden önce babasının Portekiz Milli Takımında forma giymesini çok istemesine rağmen Fransız Milli Takımını seçti. Fransa adına 13 kez milli formada görev alan oyuncunun sadece bir golü bulunuyor.

HIZI VE SERT ŞUTLARIYLA TANINIYOR

Sağ ayağını etkili kullanan Kevin Gameiro, süratlı oluşu ve kaleye gönderdiği sert isabetli şutlarıyla öne çıkıyor.