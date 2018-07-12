Soldado 10 gün sonra – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    10 gün sonra

    <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a> 10 gün sonra
    EL tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Roberto 'nun 10 gün daha takımdan uzak kalacağı açıklandı. İspanyol golcü bu süre sonunda takımla çalışmalara başlayabilecek. Soldado'nun hazırlık maçlarında ise tedbir amacıyla forma giymeyeceği ancak Devler Ligi ön eleme maçına yetişeceği bildirildi.
    1. 12.7.2018
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