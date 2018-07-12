Birsel 1 yıl daha Fener’de – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Birsel 1 yıl daha Fener’de

    Birsel 1 yıl daha Fener’de
    Takımı, kaptan 'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. Resmi siteden, "Kaptanımız 'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen takımımızda başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 12.7.2018
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