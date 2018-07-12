Giuliano iyi fikir olmaz!
- 12.7.2018
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
- İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası
-
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
-
Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
-
Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Giuliano iyi fikir olmaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.