Giuliano iyi fikir olmaz! – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    iyi fikir olmaz!

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a> iyi fikir olmaz!
    'nun eski oyuncusu , ekibinin için 'ye teklif yaptığı haberlerinin doğru olmadığını belirtti. FOX Sports'ta yorumculuk yapan , " iyi bir oyuncu ancak şu anda öyle bir oyuncuya ihtiyaç duymuyor. Paqueta varken 'yu almak iyi bir fikir olmaz" dedi.
    1. 12.7.2018
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