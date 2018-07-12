Hasan&Onur Nazilli'ye gitti – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Hasan&Onur Nazilli'ye gitti

    Hasan&Onur Nazilli'ye gitti
    3. Lig'e yükselen Nazilli Belediye, F.Bahçe forvet Hasan Küçük ve orta saha oyuncusu Onur Topal ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. F.Bahçe altyapısında yetişen 19 yaşındaki Hasan geçen sezon takımında 31 maçta 3 gol attı. 20 yaşındaki Onur ise 'de 29 maça çıktı.
    1. 12.7.2018
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