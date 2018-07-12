Cintra’dan Nani itirafı – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’dan itirafı

    <a href="/index/cintra?id=033699b0-4bed-43de-9113-2a4391ed3433" class="" rel="tag">Cintra</a>’dan <a href="/index/nani?id=53fd0f84-50e4-4726-aa3e-7685b3a83702" class="" rel="tag">Nani</a> itirafı
    Başkanı Sousa , basın toplantısında mikrofonu açık unutunca Luis itirafında bulundu. Oyuncusu Fernandes ile konuşan , " takıma büyük yadrımı dokunacak bir oyuncu ama sen bizim kesin liderimizsin" dedi. Portekiz basını, 'nin yeni sezonda formas giyeceğini vurguladı.
    1. 12.7.2018
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