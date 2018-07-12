Öğrenciye özel tribün – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    Öğrenciye özel tribün

    Öğrenciye özel tribün

    , ’ta ‘’ oluşturdu. Sadece 1994 ve 2002 arası doğanların girebileceği tribünün biletleri yüzde 50 indirimli satılacak

    Yönetimi bir yeniliğe imza atarak oluşturdu. Ülker Stadyumu tribününde özel olarak oluşturulan tribüne 1 Ocak 1994 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğan sarı-lacivertli taraftarlar girebilecek. için 3087 adet kombine kart satışa çıkarılacak. Yalnızca stattaki Kombine Satış Merkezi'nden alınabilecek kartlar yüzde 50 indirimle 600 liradan satılacak. kartlarının satışına 16 Temmuz'da başlanacak.

    TARAFTAR KART ŞARTI
    kombinesi alabilmek için sahibi olmak zorunlu. Söz konusu kartlar yalnızca bu sezon geçerli olacak ve bir sonraki sezon için yenileme yapılmayacak. Öğrenci kombineleri, kullanılmayacak maçlarda yalnız kulübe devredilebilecek.
    1. 12.7.2018
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