Öğrenciye özel tribün
Yönetim, Migros Alt’ta ‘Öğrenci Tribünü’ oluşturdu. Sadece 1994 ve 2002 arası doğanların girebileceği tribünün biletleri yüzde 50 indirimli satılacak
TARAFTAR KART ŞARTI
ÖĞRENCİ Tribünü kombinesi alabilmek için taraftar kart sahibi olmak zorunlu. Söz konusu kartlar yalnızca bu sezon geçerli olacak ve bir sonraki sezon için yenileme yapılmayacak. Öğrenci kombineleri, kullanılmayacak maçlarda yalnız kulübe devredilebilecek.
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Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Öğrenciye özel tribün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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