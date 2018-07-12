Markovic’le yeniden mi? – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’le yeniden mi?

    <a href="/index/markovic?id=5cbeb4fb-23b4-4a77-a6dd-c8013fc7db15" class="" rel="tag">Markovic</a>’le yeniden mi?
    KANATLARA da takviye planlayan F.Bahçe'nin ile ilgilendiği iddia edildi. Goal.com, 'un kadroda düşünmediği Sırp yıldız için Kanarya'nın devreye girdiğini belirtti. 2015-16'da Fener'de kiralık oynayan , 2 gol, 3 asist üretti.
    1. 12.7.2018
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