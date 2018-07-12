Bas Dost’un takımda kalma ihtimali doğdu – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    ’un takımda kalma ihtimali doğdu

    <a href="/index/bas-dost?id=e401d454-351a-453c-bd6e-8a737fb9bd5a" class="" rel="tag">Bas Dost</a>’un takımda kalma ihtimali doğdu
    Hollandalı forvet 'un Sporting'de devam etme olasılığı belirdi. 'ya başvurarak bonservisini bedelsiz almak isteyen golcü oyuncu için 7 ile 15 milyon euro arasında bir bonservis tazminatı ortaya çıkmıştı. Bu durumun talip olan tüm takımlara geri adım attırdığı belirtiliyor. Sporting taraftarları da için 'özel koruma kalkanı' oluşturdu. 'nin istediği 29 yaşındaki forvet için en son İspanyol Sevilla devreye girmişti.
    1. 12.7.2018
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