4 milyon euro +satıştan yüzde 20 pay – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    4 milyon euro +satıştan yüzde 20 pay

    4 milyon euro +satıştan yüzde 20 pay
    Başkanı . 'ye verdikleri Berke Özer ve Barış Alıcı için 4 milyon euro bonservis ücreti alacaklarını ayrıca bir sonraki satıştan elde edilecek kardan da yüzde 20 pay kazanacaklarını açıkladı. Özkan, olarak oyuncularının sonraki satışlarından normalde %25 pay aldıklarını, ancak Kulübü Başkanı 'un ricasıyla bu oranı %20'ye çektiğini söyledi.
    1. 12.7.2018
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