Fenerbahçe, yurt dışı hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentine gitmişti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık parkurunda devam etti. Pas ve şut idmanının ardından antrenman taktiksel çalışma ile tamamlandı. Akşam saatlerinde de bir antrenman daha gerçekleştirildi.