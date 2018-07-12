Fenerbahçe Lozan’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
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    ’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/lozan?id=b53f4356-8e19-4260-bcfd-60e5b75f1392" class="" rel="tag">Lozan</a>’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

    , hazırlıkları kapsamında 'nin kentine gitmişti.

    , hazırlıkları kapsamında 'nin kentine gitmişti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık parkurunda devam etti. Pas ve şut idmanının ardından antrenman taktiksel çalışma ile tamamlandı. Akşam saatlerinde de bir antrenman daha gerçekleştirildi.

    1. 12.7.2018
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