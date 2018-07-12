Fenerbahçe Lozan’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Fenerbahçe, yurt dışı hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentine gitmişti.
Fenerbahçe, yurt dışı hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentine gitmişti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık parkurunda devam etti. Pas ve şut idmanının ardından antrenman taktiksel çalışma ile tamamlandı. Akşam saatlerinde de bir antrenman daha gerçekleştirildi.
- 12.7.2018
- 2018 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi (ÖZET İZLE)
- Şenol Güneş: "Hadsizlik yapmam ama bana hadsizlik yapana..."
- Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Berke Özer yorumu
- Vida'nın yeni görüntüleri çıktı: Yan Belgrad
- İşte Ronaldo'nun Torino'daki villası
-
Fransa Hırvatistan final maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
-
Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
-
Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Fenerbahçe Lozan’daki ilk antrenmanını gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.