Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
12 Temmuz 2018 Perşembe, 00:53:20
Güncelleme: 00:54:11
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
1
8
İspanyol AS gazetesi, Barcelona'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton, Liverpool, Chelsea ve Borussia Dortmund'un istediğini duyurdu.
Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
2
8
Gazete, 5 kulübün de ciddi olarak genç oyuncu ile ilgilendiğini vurgularken, Fenerbahçe için 'Şampiyonlar Ligi'nde (ön eleme) oynayacak. Stoper hattında Skrtel ve Neustadter gibi tecrübeli oyuncuları var' notunu düştü.
Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
3
8
Diğer kulüpler için de ayrı bir paragraf açan AS, Barcelona'nın 23 yaşındaki Mina'yı yeniden satın alma seçeneği ile satmaya sıcak baktığını da yazdı
Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
4
8
MİNA OLMAZSA ROTA BRUMA
Mina için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper için alternatifinin ise Jeffrey Bruma olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
5
8
PSV'den Cocu'nun eski öğrencisi, iki yıl önce Wolfsburg'a gitmişti.