Fenerbahçeye Yerry Minadan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma - Galeri - Fotomaç
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    GALERİ

    Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma

    12 Temmuz 2018 Perşembe, 00:53:20 Güncelleme: 00:54:11
    Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
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    Fenerbahçeye Yerry Minadan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma

    İspanyol AS gazetesi, Barcelona'nın Kolombiyalı stoperi Yerry Mina'yı Fenerbahçe'nin yanı sıra Everton, Liverpool, Chelsea ve Borussia Dortmund'un istediğini duyurdu.

    Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
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    • 8
    Fenerbahçeye Yerry Minadan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma

    Gazete, 5 kulübün de ciddi olarak genç oyuncu ile ilgilendiğini vurgularken, Fenerbahçe için 'Şampiyonlar Ligi'nde (ön eleme) oynayacak. Stoper hattında Skrtel ve Neustadter gibi tecrübeli oyuncuları var' notunu düştü.

    Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
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    • 8
    Fenerbahçeye Yerry Minadan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma

    Diğer kulüpler için de ayrı bir paragraf açan AS, Barcelona'nın 23 yaşındaki Mina'yı yeniden satın alma seçeneği ile satmaya sıcak baktığını da yazdı

    Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
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    • 8
    Fenerbahçeye Yerry Minadan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma

    MİNA OLMAZSA ROTA BRUMA

    Mina için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin stoper için alternatifinin ise Jeffrey Bruma olduğu belirtildi.

    Fenerbahçe'ye Yerry Mina'dan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma
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    Fenerbahçeye Yerry Minadan kötü haber! Alternatifi hazır: Jeffrey Bruma

    PSV'den Cocu'nun eski öğrencisi, iki yıl önce Wolfsburg'a gitmişti.

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