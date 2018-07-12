Max Meyer kimdir? – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    kimdir?

    <a href="/index/max-meyer?id=e3cd6baf-1ab1-4816-90a6-d56796e378d6" class="" rel="tag">Max Meyer</a> kimdir?

    Ezeli rakiplerin transfer gündeminde olan ve son olarak ile anılan 'i yakından tanıyalım. ? kaç yaşındadır? ? Merak edilen tüm soruların cevabı yazımızda...

    1995 doğumlu , Mesut Özil ve Draxleer'den sonra 'nin yetiştirdiği en önemli oyunculardan birisi. Genç yaşta Almanya forması giyen 4 maçta bir gol atabildi. 2009 yılında 'nin altyapısına adım atan ilk Avrupa maçına 2013 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında 'a karşı çıktı.

    HER İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANABİLİYOR
    Her iki ayağını da etkili kullanabilen 23 yaşındaki futbolcu sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak tabir edilen forvet arkasında başarıyla mücadele ediyor. 'i farklı kılan asistlerinin yanı sıra gol atabilme özelliğinin de olması.

    BONSERVİSİ ELİNDE
    ile 30 Haziran 2018 itibari ile sözleşmesi biten futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

    1. 12.7.2018 08:44
    2. Güncelleme: 12.7.2018 08:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN