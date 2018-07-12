Max Meyer kimdir?
Ezeli rakiplerin transfer gündeminde olan ve son olarak Fenerbahçe ile anılan Max Meyer'i yakından tanıyalım. Max Meyer kimdir? Max Meyer kaç yaşındadır? Max Meyer hangi mevkide oynuyor? Merak edilen tüm soruların cevabı yazımızda...
1995 doğumlu Max Meyer, Mesut Özil ve Draxleer'den sonra Schalke'nin yetiştirdiği en önemli oyunculardan birisi. Genç yaşta Almanya Milli Takım forması giyen Max Meyer 4 maçta bir gol atabildi. 2009 yılında Schalke'nin altyapısına adım atan Max Meyer ilk Avrupa maçına 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray'a karşı çıktı.
HER İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANABİLİYOR
Her iki ayağını da etkili kullanabilen 23 yaşındaki futbolcu sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak tabir edilen forvet arkasında başarıyla mücadele ediyor. Max Meyer'i farklı kılan asistlerinin yanı sıra gol atabilme özelliğinin de olması.
BONSERVİSİ ELİNDE
Schalke ile 30 Haziran 2018 itibari ile sözleşmesi biten futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
- 12.7.2018 08:44
- Güncelleme: 12.7.2018 08:47
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Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
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