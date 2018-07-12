1995 doğumlu Max Meyer, Mesut Özil ve Draxleer'den sonra Schalke'nin yetiştirdiği en önemli oyunculardan birisi. Genç yaşta Almanya Milli Takım forması giyen Max Meyer 4 maçta bir gol atabildi. 2009 yılında Schalke'nin altyapısına adım atan Max Meyer ilk Avrupa maçına 2013 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Galatasaray'a karşı çıktı.

HER İKİ AYAĞINI DA ETKİLİ KULLANABİLİYOR

Her iki ayağını da etkili kullanabilen 23 yaşındaki futbolcu sağ kanat, sol kanat ve 10 numara olarak tabir edilen forvet arkasında başarıyla mücadele ediyor. Max Meyer'i farklı kılan asistlerinin yanı sıra gol atabilme özelliğinin de olması.

BONSERVİSİ ELİNDE

Schalke ile 30 Haziran 2018 itibari ile sözleşmesi biten futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.