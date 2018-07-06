Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak!
6 Temmuz 2018 Cuma, 23:45:10
Güncelleme: 00:51:38
Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak!
Birçok yıldız ismin gündemde olduğu Fenerbahçe'de başkan Ali Koç bu konuda hiç ağzını açmıyor.
Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak!
"Kimler gelecek" sorularını "Kimleri getireceğimizi söyleyemem, nazar değer" diyerek geçiştiren başkanın hedefindeki asıl oyuncuların çok başka olduğu bildirildi.
Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak!
Koç'un yakın çevresinden gelen haberlere göre başkanın, adı fazla duyulmamış ama sahaya çıktığında herkesi memnun edecek bazı futbolcular için yoğun temaslarda bulunduğu kaydedildi.
Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak!
Hatta sportif direktör Damien Comolli ile 8 aydır bu genç yetenekleri bulma konusunda çalışmalar yaptığı belirtildi.
Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak!
Ali Koç'u yakından tanıyanlar "O, Fenerbahçe'yi asla büyük borçların altına sokmaz. Takımı gençleştirecek. Öyle futbolcular gelecek ki herkes hayran kalacak.
Ali Koç transferde herkesi şaşırtacak!
Ali başkanın sürprizlerine hazırlıklı olun. Herkesi ters köşeye yatıracak. Öyle oyuncular gelecek ki herkes 'çok büyük' diyecek" iddiasında bulunuyorlar.