Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 12 Temmuz 2018
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    12 Temmuz 2018, Perşembe
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    'de hazırlıklar sürüyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de hazırlıklar sürüyor

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lozan'da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    , 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 'nin Lozan kentinde yaptığı kampın ikinci günündeki ilk antrenmanını Lozan Samaranch Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Kanat organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    , akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 12.7.2018 16:14
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