Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lozan'da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- 12.7.2018 16:14
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Beşiktaş'ın kalecisi Fabri'ye Fulham'dan resmi teklif
Toplam 1
Yorum
barzinho Aman aman sakın kardes ne Fabri si sakın sakın gondrmeyın o kadar ugrastan sonra adam akıllı kalecı bulmusuz sakın haaa
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Milan Kucka için devreye girdi
Toplam 2
Yorum
kucka piyangosu Milan, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a 5 milyon Euro'ya sattığı Juraj Kucka'yı 4 milyon Euro karşılığında geri almak istiyo. piyangoya bak
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Cocu'dan transfer tekliflerine veto
Toplam 1
Yorum
MEHMET SAYIN COCU; DOĞRU BİR KARAR ALMIŞ.... AMA GİDECEK OLAN OYUNCULAR İSVİÇRE KAMPINDAN SONRA GÖZDEN ÇIKARILACAKSA SORUN OLMAZ.
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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