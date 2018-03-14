Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...
Kitabının imza töreni için İstanbul'a gelen Alex de Souza'nın gelişinden çok giydiği tişört konuşuldu.
TİŞÖRTÜ ÇOK KONUŞULDU
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Alex'in giydiği tişört sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu. Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi İstanbul'a gelen Brezilyalı efsane futbolcunun giydiği üzerinde 4-1-3-2 taktiği çizili tişörtü Aykut Kocaman'a mesaj olarak yorumlandı.
Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:27
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İyi futbol yeterli
Toplam 5
Yorum
hattrick Almanyada 10 kişi kaldıktan sonra kalenin önüne TIR çekebilirdik ama yapmadık , belkide yenilmezdik bile 10 kişi ile oynamayı öğrenmek gerek
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Bülent Yıldırım favori
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR PALABIYIKTA LİGİN İLK BJK MAÇINDA PEPEYİ ATMAYARAK ETKİLEMİŞTİR.9 KİŞİ KALACAK BJK ORTA SAHAYI GEÇMEKTEN ACİZ OLACAKTI NE GOLÜ NE PENALTISI
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 16
Yorum
BİR GS SEVDALISI Neden Beyaz tv ye açıklama yapıyor ilginç olan bu Ahmet ÇAKAR her proğramda ağzına geleni söylüyor hiç birine karşılık veremiyor KORKUYOR...
Alex taktikle geldi! Derbi öncesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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