Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...

Kitabının imza töreni için İstanbul'a gelen Alex de Souza'nın gelişinden çok giydiği tişört konuşuldu.

TİŞÖRTÜ ÇOK KONUŞULDU

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Alex'in giydiği tişört sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu. Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi İstanbul'a gelen Brezilyalı efsane futbolcunun giydiği üzerinde 4-1-3-2 taktiği çizili tişörtü Aykut Kocaman'a mesaj olarak yorumlandı.

Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.