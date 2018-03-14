Alex taktikle geldi! Derbi öncesi... – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    taktikle geldi! Derbi öncesi...

    Alex taktikle geldi! Derbi öncesi...

    Kitabının imza töreni için 'a gelen de 'nın gelişinden çok giydiği tişört konuşuldu.

    TİŞÖRTÜ ÇOK KONUŞULDU
    Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Alex'in giydiği tişört sosyal medyanın en çok konuşulan konularından oldu. Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi İstanbul'a gelen Brezilyalı efsane futbolcunun giydiği üzerinde 4-1-3-2 taktiği çizili tişörtü Aykut Kocaman'a mesaj olarak yorumlandı.

    Alex de Souza'nın cuma günü oynanacak olan Doğuş - CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe - derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:27
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