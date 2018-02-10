Büyük şüphe!
Sahalara dönüşü en erken nisan ayının ortası olarak öngörülen Vincet Janssen'in başparmağındaki ödem bir türlü dağılma eğilimi göstermiyor. Hollandalı oyuncunun vücudunda ödemden dolayı 3 litre su biriktiği, enfeksiyon ya da damar tıkanıklığının bu ödeme yol açması şüphesi üzerinde duruluyor.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Büyük şüphe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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