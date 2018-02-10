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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Büyük şüphe!

    Büyük şüphe!
    Sahalara dönüşü en erken nisan ayının ortası olarak öngörülen 'in başparmağındaki ödem bir türlü dağılma eğilimi göstermiyor. oyuncunun vücudunda ödemden dolayı 3 litre su biriktiği, enfeksiyon ya da damar tıkanıklığının bu ödeme yol açması şüphesi üzerinde duruluyor.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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