‘Yeter ki bana yaklaş’
Aykut Kocaman, genelde yedek soyundurduğu Valbuena'nın gönlünü almak için sık sık kendisiyle konuşuyor. Fransız oyuncuya "Sana karşı önyargılı değilim" mesajı veren sarı-lacivertli hoca, "Yeter ki ne istediğimi anla, forma senin" dedi. Bu arada Valbuena, imzalı forma hediye ettiği Fenerbahçeli bir taraftarın fotoğrafını instagram'dan paylaşıp, "Seni mutlu ettiğim için ben de mutluyum" mesajı bıraktı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
‘Yeter ki bana yaklaş’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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