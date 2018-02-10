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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    ki bana yaklaş’

    ‘Yeter ki bana yaklaş’
    , genelde yedek soyundurduğu Valbuena'nın gönlünü almak için sık sık kendisiyle konuşuyor. Fransız oyuncuya "Sana karşı önyargılı değilim" mesajı veren sarı-lacivertli hoca, " ki ne istediğimi anla, forma senin" dedi. Bu arada Valbuena, imzalı forma hediye ettiği Fenerbahçeli bir taraftarın fotoğrafını instagram'dan paylaşıp, "Seni mutlu ettiğim için ben de mutluyum" mesajı bıraktı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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