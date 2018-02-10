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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    benim hatam

    Tamamen benim hatam

    kaldığı için kimseyi suçlamadığını söyleyen , “Hocanın dediklerini yapabilseydim belki de böyle olmazdı. Bu benim hatam” diye konuştu...

    'nin sezon başında Villarreal'den büyük umutlarla transfer ettiği Roberto Soldado, şu ana kadar bekleneni veremedi. 16 lig maçında oynayıp sadece 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol forvet, 3 gole katkı yaparken hayal kırıklığı yaşattı. , performansını kendisinin de yeterli bulmadığını, daha iyisini vermek zorunda olduğunu belirtirken, "Teknik direktörümüzle sık sık konuşuyoruz. Bana yapmam gerekenleri anlatıyor. Bunları sahada uygulamaya çalışıyorum ama demek ki yeterli görmüyor ki soyunuyorum. Buna takılmıyorum, kimseyi de suçlamıyorum. Bu benim hatam" açıklamasını yaptı.

    Emre BOL

    Yedek kaldığı için asla sorun çıkarmayan Soldado, takım içinde en çok sevilen isimlerin başında geliyor.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:03
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