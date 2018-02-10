Tamamen benim hatam
Yedek kaldığı için kimseyi suçlamadığını söyleyen Soldado, “Hocanın dediklerini yapabilseydim belki de böyle olmazdı. Bu tamamen benim hatam” diye konuştu...
Fenerbahçe'nin sezon başında Villarreal'den büyük umutlarla transfer ettiği Roberto Soldado, şu ana kadar bekleneni veremedi. 16 lig maçında oynayıp sadece 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol forvet, 3 gole katkı yaparken hayal kırıklığı yaşattı. Soldado, performansını kendisinin de yeterli bulmadığını, daha iyisini vermek zorunda olduğunu belirtirken, "Teknik direktörümüzle sık sık konuşuyoruz. Bana yapmam gerekenleri anlatıyor. Bunları sahada uygulamaya çalışıyorum ama demek ki yeterli görmüyor ki yedek soyunuyorum. Buna takılmıyorum, kimseyi de suçlamıyorum. Bu tamamen benim hatam" açıklamasını yaptı.
Emre BOL
Yedek kaldığı için asla sorun çıkarmayan Soldado, takım içinde en çok sevilen isimlerin başında geliyor.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:03
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Tamamen benim hatam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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