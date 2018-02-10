Fenerbahçe'nin sezon başında Villarreal'den büyük umutlarla transfer ettiği Roberto Soldado, şu ana kadar bekleneni veremedi. 16 lig maçında oynayıp sadece 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan İspanyol forvet, 3 gole katkı yaparken hayal kırıklığı yaşattı. Soldado, performansını kendisinin de yeterli bulmadığını, daha iyisini vermek zorunda olduğunu belirtirken, "Teknik direktörümüzle sık sık konuşuyoruz. Bana yapmam gerekenleri anlatıyor. Bunları sahada uygulamaya çalışıyorum ama demek ki yeterli görmüyor ki yedek soyunuyorum. Buna takılmıyorum, kimseyi de suçlamıyorum. Bu tamamen benim hatam" açıklamasını yaptı.



Emre BOL



Yedek kaldığı için asla sorun çıkarmayan Soldado, takım içinde en çok sevilen isimlerin başında geliyor.