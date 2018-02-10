Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'in 22. haftasında Alman ekibi Brose Bamberg'i İstanbul'da 77-69 yendi.
THY Avrupa Ligi 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş kendi sahasında Almanya'nın Brose Bamberg takımını 77-69 mağlup etti ve 15'inci galibiyetini aldı. Bamberg ise bu sonucun ardından 14'üncü mağlubiyetini tatmış oldu.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 16-13 üstün geçti. 2'nci periyotta farkı açmaya devam eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 42-32'lik üstünlükle gitti. 3'üncü periyotta da etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe, final bölümüne 61-48'lik skorla giderken, son periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayarak parkeden 77-69'luk galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE DOĞUŞ - BROSE BAMBERG MAÇ ÖZETİ
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:05
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
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