Eljif’in derdi bel
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Janssen, Skrtel ve Mehmet Ekici'nin yanı sıra Eljif Elmas'ın da ciddi bir rahatsızlığı var. Geçmek bilmeyen bel ağrıları bulunan Makedon oyuncuya sürekli tedavi uygulandığı, performansının beklenen seviyeye gelmemesinin nedeninin bu olduğu öğrenildi.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Eljif’in derdi bel haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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