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    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’in derdi bel

    Eljif’in derdi bel
    'de sakatlıkları süren Janssen, Skrtel ve 'nin yanı sıra Elmas'ın da ciddi bir rahatsızlığı var. Geçmek bilmeyen bel ağrıları bulunan Makedon oyuncuya sürekli tedavi uygulandığı, performansının beklenen seviyeye gelmemesinin nedeninin bu olduğu öğrenildi.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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