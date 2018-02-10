Yüksek tansiyon
Başakşehir-Fenerbahçe düellosuna 1 gün kala heyecan dorukta
Kritik maçı F.Bahçe kaybederse fark 8 puana çıkacak. "Yenilirsek işimiz mucizelere kalır" diyen Kocaman'ın tek hedefi galibiyet. Sahasında 31 maçtır yenilmeyen Başakşehir ise şampiyonluk yarışında 'psikolojik üstünlüğü' ele geçirmek için 3 puana şartlandı
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Yüksek tansiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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