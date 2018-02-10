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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Yüksek tansiyon

    Yüksek tansiyon

    Başakşehir-Fenerbahçe düellosuna 1 gün kala heyecan dorukta

    Kritik maçı F.Bahçe kaybederse fark 8 puana çıkacak. "Yenilirsek işimiz mucizelere kalır" diyen Kocaman'ın tek hedefi galibiyet. Sahasında 31 maçtır yenilmeyen Başakşehir ise şampiyonluk yarışında 'psikolojik üstünlüğü' ele geçirmek için 3 puana şartlandı

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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