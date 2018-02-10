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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Ataman, F.Bahçe'deki depremi açıkladı

    Ataman, F.Bahçe'deki depremi açıkladı

    Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. Ataman Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları anlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli koçun açıklamaları şöyle;

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:27
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