Ataman, F.Bahçe'deki depremi açıkladı
Anadolu Efes antrenörü Ergin Ataman, açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. Ataman Fenerbahçe maçı sonrası yaşananları anlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre tecrübeli koçun açıklamaları şöyle;
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:27
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Maçlar ertelensin!
Toplam 1
Yorum
Haydar İnsanoğlu doyumsuz dedikleri bu olsa gerek. Zaten 2 yıldır yapılan yardımlarla bedavadan akla hayale gelmeyen başarılar(sanal) verilmedi mi?
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Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi
Toplam 1
Yorum
dünya takımı avrupa bize dar geliyor.....................................................
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Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Hadi yoluna sen FB nin arkasından oyun çevireceksin Gökhan,Caner,Lensi alacaksın ondan sonrada bu maçın iptalini isteyeceksin hadi yolunagit
Ataman, F.Bahçe'deki depremi açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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