THY Avrupa Ligi'de 22. hafta sonuçları
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 22. hafta maçlarının ardından Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
CSKA Moskova, İspanyol ekibi Valencia'ya deplasmanda 103-99 mağlup olarak 5. mağlubiyetini yaşamasına rağmen liderliğini devam ettirdi.
Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, konuk olduğu İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 79-68 yenildi. Ligdeki 16. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında Almanya'nın Brose Bamberg takımını 77-69 mağlup etti. Turnuvadaki 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler averajla 3. sıradaki yerini korudu.
SONUÇLAR
Maccabi FOX (İsrail) - Barcelona Lassa (İspanya): 94-82
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 80-76
Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 103-99
Unicaja Malaga (İspanya) - Anadolu Efes: 79-68
Fenerbahçe Doğuş - Brose Bamberg (Almanya): 77-69
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 100-89
Zalgiris (Litvanya) - Khimki (Rusya): 74-84
Real Madrid (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 79-80
PUAN DURUMU
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Attığı
|Yediği
|Averaj
|Puan
|1. CSKA Moskova
|22
|17
|5
|1963
|1743
|220
|39
|2. Olympiacos
|22
|15
|7
|1643
|1615
|28
|37
|3. Fenerbahçe Doğuş
|22
|15
|7
|1719
|1613
|106
|37
|4. Panathinaikos Superfoods
|22
|14
|8
|1708
|1682
|26
|36
|5. Real Madrid
|22
|13
|9
|1848
|1721
|127
|35
|6. Zalgiris
|22
|13
|9
|1776
|1770
|6
|35
|7. Khimki
|22
|13
|9
|1708
|1705
|3
|35
|8. Maccabi FOX
|22
|12
|10
|1809
|1846
|-37
|34
|9. Baskonia
|22
|10
|12
|1798
|1763
|35
|32
|10. Unicaja Malaga
|22
|9
|13
|1693
|1754
|-61
|31
|11. Kızılyıldız MTS
|22
|9
|13
|1737
|1830
|-93
|31
|12. Valencia
|22
|8
|14
|1687
|1747
|-60
|30
|13. Brose Bamberg
|22
|8
|14
|1650
|1752
|-102
|30
|14. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|22
|7
|15
|1773
|1877
|-104
|29
|15. Barcelona Lassa
|22
|7
|15
|1773
|1750
|23
|29
|16. Anadolu Efes
|22
|6
|16
|1708
|1825
|-117
|28
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:56
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Maçlar ertelensin!
Toplam 1
Yorum
Haydar İnsanoğlu doyumsuz dedikleri bu olsa gerek. Zaten 2 yıldır yapılan yardımlarla bedavadan akla hayale gelmeyen başarılar(sanal) verilmedi mi?
-
Fenerbahçe Doğuş, Bamberg'i devirdi
Toplam 1
Yorum
dünya takımı avrupa bize dar geliyor.....................................................
-
Orman: Beşiktaş'a yardım edilmesi lazım
Toplam 24
Yorum
POYRAZ Hadi yoluna sen FB nin arkasından oyun çevireceksin Gökhan,Caner,Lensi alacaksın ondan sonrada bu maçın iptalini isteyeceksin hadi yolunagit
THY Avrupa Ligi'de 22. hafta sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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