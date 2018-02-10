THY Avrupa Ligi'de 22. hafta sonuçları

CSKA Moskova, İspanyol ekibi Valencia'ya deplasmanda 103-99 mağlup olarak 5. mağlubiyetini yaşamasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes, konuk olduğu İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya 79-68 yenildi. Ligdeki 16. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, sahasında Almanya'nın Brose Bamberg takımını 77-69 mağlup etti. Turnuvadaki 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler averajla 3. sıradaki yerini korudu.

SONUÇLAR

Maccabi FOX (İsrail) - Barcelona Lassa (İspanya): 94-82

Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 80-76

Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 103-99

Unicaja Malaga (İspanya) - Anadolu Efes: 79-68

Fenerbahçe Doğuş - Brose Bamberg (Almanya): 77-69

Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 100-89

Zalgiris (Litvanya) - Khimki (Rusya): 74-84

Real Madrid (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 79-80

PUAN DURUMU