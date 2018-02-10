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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    THY 'de 22. hafta sonuçları

    THY Avrupa Ligi'de 22. hafta sonuçları

    Basketbol THY 'nde 22. hafta maçlarının ardından Rus ekibi liderliğini sürdürdü.

    , İspanyol ekibi 'ya deplasmanda 103-99 mağlup olarak 5. mağlubiyetini yaşamasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

    Organizasyonda bu sezon istediği sonuçları alamayan , konuk olduğu İspanyol ekibi 'ya 79-68 yenildi. Ligdeki 16. mağlubiyetini yaşayan lacivert-beyazlıların son sıradaki yeri değişmedi.

    Son şampiyon , sahasında Almanya'nın takımını 77-69 mağlup etti. Turnuvadaki 15. galibiyetini alan sarı-lacivertliler averajla 3. sıradaki yerini korudu.

    SONUÇLAR
    Maccabi FOX (İsrail) - (): 94-82

    (Yunanistan) - Baskonia (İspanya): 80-76

    Valencia (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 103-99

    Unicaja Malaga (İspanya) - Anadolu Efes: 79-68

    Fenerbahçe Doğuş - Brose Bamberg (Almanya): 77-69

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - AX (İtalya): 100-89

    Zalgiris (Litvanya) - Khimki (Rusya): 74-84

    (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan): 79-80

    PUAN DURUMU

    Takım Maç Galibiyet Mağlubiyet Attığı Yediği Averaj Puan
    1. CSKA Moskova 22 17 5 1963 1743 220 39
    2. Olympiacos 22 15 7 1643 1615 28 37
    3. Fenerbahçe Doğuş 22 15 7 1719 1613 106 37
    4. Panathinaikos Superfoods 22 14 8 1708 1682 26 36
    5. Real Madrid 22 13 9 1848 1721 127 35
    6. Zalgiris 22 13 9 1776 1770 6 35
    7. Khimki 22 13 9 1708 1705 3 35
    8. Maccabi FOX 22 12 10 1809 1846 -37 34
    9. Baskonia 22 10 12 1798 1763 35 32
    10. Unicaja Malaga 22 9 13 1693 1754 -61 31
    11. Kızılyıldız MTS 22 9 13 1737 1830 -93 31
    12. Valencia 22 8 14 1687 1747 -60 30
    13. Brose Bamberg 22 8 14 1650 1752 -102 30
    14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 22 7 15 1773 1877 -104 29
    15. Barcelona Lassa 22 7 15 1773 1750 23 29
    16. Anadolu Efes 22 6 16 1708 1825 -117 28
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:56
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