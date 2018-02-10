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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    22. haftanın ’si

    22. haftanın MVP’si Jan Vesely

    Avrupa Ligi'nde forması giyen Çek basketbolcu , 22. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin sahasında Alman ekibi Brose Bamberg'i 77-69 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, haftanın 'si unvanına layık görüldü.

    Vesely, böylece 7 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde 3. kez haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

    Karşılaşmayı 26 sayı, 11 ribaunt, 1 asistle tamamlayan 27 yaşındaki pivot, 2 sayılık atışlarda 12'de 9 ve serbest atışlarda ise 10'da 8 ile oynadı.

    Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, Olympiakos'a 80-79 yenildikleri maçta topladığı 33 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu.

    CSKA Moskova'dan Fransız Nando De Colo ise Valencia'ya 103-99 mağlup oldukları karşılaşmada elde ettiği 31 verimlilik puanıyla MVP sıralamasında 3. basamakta yer aldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:43
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