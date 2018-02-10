22. haftanın MVP’si Jan Vesely
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş forması giyen Çek basketbolcu Jan Vesely, 22. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlilerin sahasında Alman ekibi Brose Bamberg'i 77-69 mağlup ettiği maçta 36 verimlilik puanıyla oynayan Vesely, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Vesely, böylece 7 sezonluk THY Avrupa Ligi kariyerinde 3. kez haftanın en değerli oyuncusu seçildi.
Karşılaşmayı 26 sayı, 11 ribaunt, 1 asistle tamamlayan 27 yaşındaki pivot, 2 sayılık atışlarda 12'de 9 ve serbest atışlarda ise 10'da 8 ile oynadı.
Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, Olympiakos'a 80-79 yenildikleri maçta topladığı 33 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu.
CSKA Moskova'dan Fransız Nando De Colo ise Valencia'ya 103-99 mağlup oldukları karşılaşmada elde ettiği 31 verimlilik puanıyla MVP sıralamasında 3. basamakta yer aldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:43
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
22. haftanın MVP’si Jan Vesely haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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