Barcelona Lassa'ya yeni antrenör
Barcelona Lassa, Başantrenör Sito Alonso ile yollarını ayırdıktan sonra Svetislav Pesic ile anlaştı.
Pesic, Barcelona'yı daha önce 2002-2004 yıllarını arasında çalıştırmıştı. Deneyimli antrenör, 2003 yılında Barca ile Euroleague şampiyonluğu yaşadı. 68 yaşındaki antrenör, Barcelona ile ayrıca 2003-2004 sezonunda da İspanya ACB Ligi'nde kupasını müzeye götürdü.
Barcelona, bu sezon THY Euroleague'de 12., ACB Ligi'nde de 3. sırada bulunuyor.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:06
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Eyvah! Yine Ulusoy
Toplam 5
Yorum
yorum ..topu hakemi,federasyonu ve basını gömün kaleye....başka türlü olmayacak..
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Kartal, Avrupa devlerini solladı
Toplam 6
Yorum
forever1903 bu sezon edilen büyük kar, seneye sampiyonlar ligine katilamazsak, eriyip gider yine, borclar da aynen kalir
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Beşiktaş'ın konuğu Kardemir Karabükspor
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 LENS ÖNÜNE GELEN FIRSATLARI ELİNİN TERSİYLE GERİ İTTİ.. O ADAMI SEZON SONU GÖRMEK İSTEMİYORUZ BÖYLE DEVAM EDERSE.! !
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