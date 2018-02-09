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    09 Şubat 2018, Cuma
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    16. yenilgisini aldı!

    THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında , deplasmanda İspanya ekibi 'ya 81-68 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 16'ncı yenilgisini alırken, Unicaja Malaga ise 9'uncu galibiyetini tattı.

    SALON: Maria Martin Carpena
    HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
    UNICAJA MALAGA: R. McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini 7, Waczynski 20,
    ANADOLU EFES: E. McCollum 16, Dragic 12, Simon 5, Brown 7, Dunston 9, Doğuş 6, Yiğitcan, Motum 5, Stimac 2, Douglas 6
    1'İNCİ PERİYOT: 23-12
    İLK YARI: 40-28
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55
    5 FAUL ALAN: 36.17 Dragic (Anadolu Efes), 39.35 Waczynski (Unicaja Malaga)

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:48
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