Anadolu Efes 16. yenilgisini aldı!
THY Avrupa Ligi'nin 22'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya ekibi Unicaja Malaga'ya 81-68 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 16'ncı yenilgisini alırken, Unicaja Malaga ise 9'uncu galibiyetini tattı.
SALON: Maria Martin Carpena
HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Marci Kowalski (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)
UNICAJA MALAGA: R. McCollum 8, Salin 9, Milosavljevic 12, Suarez 7, Augustine 10, Soluade, Rosa, Diaz 6, Diez 2, Shermadini 7, Waczynski 20,
ANADOLU EFES: E. McCollum 16, Dragic 12, Simon 5, Brown 7, Dunston 9, Doğuş 6, Yiğitcan, Motum 5, Stimac 2, Douglas 6
1'İNCİ PERİYOT: 23-12
İLK YARI: 40-28
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55
5 FAUL ALAN: 36.17 Dragic (Anadolu Efes), 39.35 Waczynski (Unicaja Malaga)
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:48
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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