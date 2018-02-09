Basketbol'da haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne, A Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçlardan dolayı ara verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Banvit-Demir İnşaat Büyükçekmece (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Cebeci Spor Kompleksi)
17.00 Darüşşafaka-Muratbey Uşak (Volkswagen Arena)
20.15 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
11 Şubat Pazar:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (BJK Akatlar)
15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Doğuş (Şahinbey)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Sakarya)
19.30 Anadolu Efes-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Ankara DSİ (Caferağa)
14.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Mamak Belediyesi)
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Petkim Spor (Beylikdüzü)
16.00 Türk Telekom-Düzce Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 Karesispor-Sigortam.net Bakırköy Basket (Kurtdereli)
17.00 Antalyaspor-Bandırma Kırmızı (Antalya)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Yalova Group Belediyespor (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Afyon Belediyespor (Akhisar Belediye)
11 Şubat Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediye)
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:42
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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''Adaleti sağlayamazlar''
Toplam 13
Yorum
umut kongre yaklaştıkca hakemlere federasyona saldırmaya başladılar. Mazlum edebiyatı yapacaklar yine. aziz yıldırım hep bunu yaptı zaten.
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Fener, savunmayı Kilit’ledi!
Toplam 5
Yorum
umut isveç u21 liginin son sırada bulunan ve en çok gol yiyen takımının stoperini transfer etmek? helal olsun valla. tam bu yönetime göre bir iş
Basketbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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