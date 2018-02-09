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    09 Şubat 2018, Cuma
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    'da haftanın programı

    <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">Basketbol</a>'da haftanın programı

    Tahincioğlu Süper Ligi'nde 18. hafta, Türkiye 1. Ligi'nde ise 21. hafta karşılaşmaları yapılacak.

    Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi'ne, A Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçlardan dolayı ara verildi.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Süper Ligi ve Türkiye 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Banvit-Demir İnşaat Büyükçekmece (Banvit Kara Ali Acar)

    15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Cebeci Spor Kompleksi)

    17.00 Darüşşafaka-Muratbey Uşak (Volkswagen Arena)

    20.15 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

    11 Şubat Pazar:

    13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (BJK Akatlar)

    15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Doğuş (Şahinbey)

    17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Sakarya)

    19.30 Anadolu Efes-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Yarın:

    14.00 Bahçeşehir Koleji-Ankara DSİ (Caferağa)

    14.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Mamak Belediyesi)

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Petkim Spor (Beylikdüzü)

    16.00 Türk Telekom-Düzce Belediyespor (TOBB ETÜ)

    16.00 Karesispor-Sigortam.net Bakırköy Basket (Kurtdereli)

    17.00 Antalyaspor-Bandırma Kırmızı (Antalya)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Yalova Group Belediyespor (Bursa Atatürk)

    18.00 Akhisar Belediyespor-Afyon Belediyespor (Akhisar Belediye)

    11 Şubat Pazar:

    16.00 Selçuklu Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediye)

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:42
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