Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne, A Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçlardan dolayı ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Banvit-Demir İnşaat Büyükçekmece (Banvit Kara Ali Acar)

15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Cebeci Spor Kompleksi)

17.00 Darüşşafaka-Muratbey Uşak (Volkswagen Arena)

20.15 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

11 Şubat Pazar:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (BJK Akatlar)

15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Doğuş (Şahinbey)

17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Sakarya)

19.30 Anadolu Efes-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.00 Bahçeşehir Koleji-Ankara DSİ (Caferağa)

14.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Mamak Belediyesi)

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Petkim Spor (Beylikdüzü)

16.00 Türk Telekom-Düzce Belediyespor (TOBB ETÜ)

16.00 Karesispor-Sigortam.net Bakırköy Basket (Kurtdereli)

17.00 Antalyaspor-Bandırma Kırmızı (Antalya)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Yalova Group Belediyespor (Bursa Atatürk)

18.00 Akhisar Belediyespor-Afyon Belediyespor (Akhisar Belediye)

11 Şubat Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediye)