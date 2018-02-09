CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Euroleague’e yeni sponsor

    Euroleague’e yeni sponsor
    SİNPAŞ ile arasında dün 1 yıllık sponsorluk anlaşması yapıldı. 'da yapılan anlaşmaya Avrupa Ligi Yönetim Kurulu Başkanı Jordi Bertomeu ve Genel Müdürü Seba Gacemer katıldı. Gacemer, "Güzel bir işbirliğine imza attık" dedi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Euroleague’e yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN