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    LeBron James'ten Cedi Osman yorumu

    Cleveland Cavaliers'in lideri LeBron 'King' James, son saniye basketiyle gelen Minnesota Timberwolves galibiyeti sonrası takım arkadaşı Cedi Osman için övgü dolu sözler kullandı.

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    08 Şubat 2018, Perşembe
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