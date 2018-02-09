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    09 Şubat 2018, Cuma
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    ’da büyük risk!

    <a href="/index/giuliano?id=b71994ba-b34d-4133-bd7a-c4b54f35842a" class="" rel="tag">Giuliano</a>’da büyük risk!

    Doktorlar, Başakşehir maçında omzuna sert bir darbe alması halinde ’nun sezonu kapatabileceğini rapor etti. Sambacı buna rağmen ısrarla oynamak istiyor

    ile oynanan ikinci yarının ilk maçında omzu çıkan ve iki maçta forma giyemeyen çalışmalara beklenenden erken başlarken, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sambacının ağrılarına rağmen fedakarlık göstermesi, Başakşehir maçı öncesi 'ın elini güçlendirdi.

    KARAR AYKUT KOCAMAN'IN
    Ancak bu durum çok ciddi bir riski de beraberinde getiriyor. Kulüp doktorları, omzuna sert bir darbe alması halinde 'nun bu kez daha ciddi bir sakatlık tehlikesi ile karşı karşıya kalıp, sezonu bile kapatabileceğini teknik heyete rapor ettiler. Giuliano, bu riski alabileceğini söylerken, "Kendimi iyi hissediyorum ve kesinlikle Başakşehir'e karşı oynamak istiyorum" diyor. Yıldız futbolcu hakkındaki son kararı teknik direktör verecek. Sarı-lacivertli hocanın Brezilyalı yıldızı maçın kadrosuna alıp, duruma göre ikinci yarıda forma vermesi de ihtimaller arasında.

    Emre BOL
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:01
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