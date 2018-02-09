Giuliano’da büyük risk!
Doktorlar, Başakşehir maçında omzuna sert bir darbe alması halinde Giuliano’nun sezonu kapatabileceğini rapor etti. Sambacı buna rağmen ısrarla oynamak istiyor
KARAR AYKUT KOCAMAN'IN
Ancak bu durum çok ciddi bir riski de beraberinde getiriyor. Kulüp doktorları, omzuna sert bir darbe alması halinde Giuliano'nun bu kez daha ciddi bir sakatlık tehlikesi ile karşı karşıya kalıp, sezonu bile kapatabileceğini teknik heyete rapor ettiler. Giuliano, bu riski alabileceğini söylerken, "Kendimi iyi hissediyorum ve kesinlikle Başakşehir'e karşı oynamak istiyorum" diyor. Yıldız futbolcu hakkındaki son kararı teknik direktör Aykut Kocaman verecek. Sarı-lacivertli hocanın Brezilyalı yıldızı maçın kadrosuna alıp, duruma göre ikinci yarıda forma vermesi de ihtimaller arasında.
Emre BOL
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:01
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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