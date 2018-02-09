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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Adaleti sağlayamazlar

    Adaleti sağlayamazlar

    F.Bahçe Asbaşkanı, “Hatalar skandal boyutuna ulaştı... MHK’nin aynı yapıyla, aynı kişlerle artık adaleti sağlamasını beklememiz mümkün değil” ifadesini kullandı

    Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. Teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın hakemlerle ilgili haykırışının farklı yerlere çekildiğini belirten Mosturoğlu, "Bu açıklamaların ardından Mustafa Çulcu da hakem değişikliğinden bahsetti. ve Deniz Çoban benzer şeyler söyledi. Bunları bir araya getirdiğinizde MHK'nin güvenirliği sorgulanır duruma geliyor" dedi.

    EN ÇOK BİZ YANDIK

    Hakem hatalarından en çok puan kaybeden takımın Fenerbahçe olduğunu belirten Mosturoğlu şöyle konuştu: "Bu skandallar ortadayken Merkez Hakem Kurulu'nun adaleti sağlamasını beklemek mümkün değil. MHK'nın aynı yapıyla, aynı kişilerle futbolda adaleti sağlamasını beklemek mümkün değil. Bu bir takımın lehine, öteki takımın aleyhine bir şey değil. Bizim dillendirdiğimiz bu konuyu, hemen hemen tüm takımlar dile getiriyor."

    'MELER'İN VERİLMESİ YANLIŞ'

    Şekip Mosturoğlu, MHK'nin Başakşehir maçında Halil Umut Meler'i görevlendirmesini de eleştirerek, "Halil Umut Meler, genç bir hakem ama son 2 haftada tartışmaların göbeğindeki isim oldu. Böyle hassas bir maçta adı bu kadar tartışılan bir hakemi atamak bize de hakeme de haksızlık. Çocuğu baskı altına almış oldular. Bu, MHK'nin ömrü bana göre zaten bitmişti. Meler'in atanması malumun ilanı oldu" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 03:03
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