Adaleti sağlayamazlar
F.Bahçe Asbaşkanı, “Hatalar skandal boyutuna ulaştı... MHK’nin aynı yapıyla, aynı kişlerle artık adaleti sağlamasını beklememiz mümkün değil” ifadesini kullandı
EN ÇOK BİZ YANDIK
Hakem hatalarından en çok puan kaybeden takımın Fenerbahçe olduğunu belirten Mosturoğlu şöyle konuştu: "Bu skandallar ortadayken Merkez Hakem Kurulu'nun adaleti sağlamasını beklemek mümkün değil. MHK'nın aynı yapıyla, aynı kişilerle futbolda adaleti sağlamasını beklemek mümkün değil. Bu bir takımın lehine, öteki takımın aleyhine bir şey değil. Bizim dillendirdiğimiz bu konuyu, hemen hemen tüm takımlar dile getiriyor."
'MELER'İN VERİLMESİ YANLIŞ'
Şekip Mosturoğlu, MHK'nin Başakşehir maçında Halil Umut Meler'i görevlendirmesini de eleştirerek, "Halil Umut Meler, genç bir hakem ama son 2 haftada tartışmaların göbeğindeki isim oldu. Böyle hassas bir maçta adı bu kadar tartışılan bir hakemi atamak bize de hakeme de haksızlık. Çocuğu baskı altına almış oldular. Bu, MHK'nin ömrü bana göre zaten bitmişti. Meler'in atanması malumun ilanı oldu" diye konuştu.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:03
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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