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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Fener, savunmayı Kilit’ledi!

    Fener, savunmayı Kilit’ledi!

    F.Bahçe, İsveç temsilcisi Jönköping'in >a> oynayan 18'lik stoper 'i transfer etti

    Bu sezon sarı-lacivertlilerin >a> forma giyecek olan genç oyuncu ile 1.5 yıllık kontrat yapıldı. Kilit, "Babam ve menajerim ile görüştü. Videomu izleyip 5 dakikada anlaştılar. Her 6 ayda bir beni değerlendirecekler. Büyük takım hayalim gerçek oldu" dedi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:22
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