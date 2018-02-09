Böyle kaybederiz
Başakşehir maçı öncesi Samandıra’daki olumsuz havadan tedirgin olan sarı-lacivertli hoca, “Kaybetmek korkusu ile yaşanmaz. Kötü düşünceleri kafanızdan silin ve sadece kazanmaya odaklanın” uyarısı yaptı
BİZ BÜYÜK TAKIMIZ
Bu durumu fark eden Aykut Kocaman, dün tüm takımı toplayıp bir toplantı yaptı. Oyuncularından "panik havasını" dağıtmalarını isteyen tecrübeli teknik direktör, "Kaybetme korkusu ile yaşanmaz. Unutmayın ki bu ruh haliniz sadece rakibe yarar. Kötü düşünceleri kafanızdan silin. Sadece kazanmaya odaklanın" uyarısı yaptı. Maç ın öneminin büyük olduğunu, kaybetmeleri halinde bunun yaralarını sarmakta zorluk çekeceklerini kabul eden Kocaman, "Ancak önümüzde daha çok maç var. Herkes birbiri ile oynayacak. Maça daha çok var; stres yapmayın, sakin kalın. Biz büyük takımız. Uykuları kaçacak birileri varsa onlar da Başakşehirli futbolcular olmalı" dedi.
'İlk gol' çok değerli
F.Bahçe, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçı kazanamadı. Bu istatistiği öğrencileriyle bir kez daha paylaşan sarı- lacivertli çalıştırıcı, "Elbette bu istatistik tersine dönmez diye bir şey yok. Ancak bu durum bizi psikolojik baskı altına alabilir. Buna izin vermeyelim ve ilk golü atmaya bakalım" diye konuştu. Başakşehir defansının hava toplarında zayıf olduğunu ve arızalı bir ofsayt taktiği uyguladıklarını öğrencilerine aktaran Kocaman, "Orta alanda kısa paslarla dikkatimizi dağıtmaya çalışacaklar, bunu izin vermemeliyiz. Defansımızın arkasına atılacak toplara ise çok dikkat etmeliyiz" hatırlatması yaptı.
Emre BOL
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 03:00
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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