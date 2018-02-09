Kocaman kulübede Yıldırım'a ise 45 gün

PFDK, G.Birliği maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sportmenlik dışı sözleri nedeniyle 1 maç+13 bin TL ceza kesti

Giresun maçını tribünden izleyerek cezasını dolduran Kocaman, Başakşehir maçında takımının başında olacak. Başkan Aziz Yıldırım ise aynı müsabakada kulüp internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para ceza aldı. Kulüp de 100 bin TL cezaya çarptırıldı.



PFDK'YA BİR SEVK DAHA

Disiplin Kurulu ayrıca, G.Birliği maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle (5. kez) kulübe 200 bin TL ceza keserken, aynı maçta Maraton ve Okul Açık tribündeki bazı bloklarda yer alan taraftarların kartlarını bloke etti. F.BAHÇE Kulübü ve başkan Aziz Yıldırım, önceki gün kulübün resmi sitesinden yapılan ve MHK'yı hedef alan açıklama nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.