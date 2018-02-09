Kocaman kulübede Yıldırım'a ise 45 gün
PFDK, G.Birliği maçının hakemi Mete Kalkavan'a yönelik sportmenlik dışı sözleri nedeniyle 1 maç+13 bin TL ceza kesti
PFDK'YA BİR SEVK DAHA
Disiplin Kurulu ayrıca, G.Birliği maçındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle (5. kez) kulübe 200 bin TL ceza keserken, aynı maçta Maraton ve Okul Açık tribündeki bazı bloklarda yer alan taraftarların kartlarını bloke etti. F.BAHÇE Kulübü ve başkan Aziz Yıldırım, önceki gün kulübün resmi sitesinden yapılan ve MHK'yı hedef alan açıklama nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:59
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
Kocaman kulübede Yıldırım'a ise 45 gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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