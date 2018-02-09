Namoğlu: Müdahale yok

Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, eski hakem Deniz Çoban'ın gözlemcilere baskı uygulandığı iddiasını yalanladı

Yazılı bir açıklama yapan Namoğlu; Beşiktaş-Galatasaray ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında görevli üst klasman gözlemcisi Yunus Yıldırım ile müsabaka sonrası hakemlerin performansına yönelik görüşme ve müdahalesinin olmadığını belirtti. Gerçek dışı yazılara artık hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.



