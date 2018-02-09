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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Namoğlu: Müdahale yok

    Namoğlu: Müdahale yok

    Hakem Kurulu Başkanı , eski hakem 'ın gözlemcilere baskı uygulandığı iddiasını yalanladı

    Yazılı bir açıklama yapan Namoğlu; Beşiktaş-Galatasaray ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarında görevli üst klasman gözlemcisi Yunus Yıldırım ile müsabaka sonrası hakemlerin performansına yönelik görüşme ve müdahalesinin olmadığını belirtti. Gerçek dışı yazılara artık hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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