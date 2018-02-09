Umursamazlıktan iyi!
Fotomaç Yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'nin zorlu Medipol Başakşehir sınavını değerlendirdi.
"Başakşehir karşılaşması öyle bir maç ki; kazanırsan çok şey kazanacaksın, kaybedersen çok şeyi kaybedeceksin. Puan kaybı elbette dünyanın sonu değil ancak en önemlisi, takımın kendine olan güveni büyük ölçüde yitirecek. Fenerbahçe büyük maçları iyi oynayan bir oyuncu grubuna sahip. İlk yarıdaki maçta kaybetmesine rağmen sezonun en iyi futbolunu oynamıştı. Şunu net olarak söyleyeyim; "kaybetme korkusu" umursamazlıktan evladır! Oyuncu grubunu ayakta tutar. Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe şampiyonluğu son dakikaya kadar kovalayacak fizik kalitesine sahip."
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:31
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 11
Yorum
tolga dursunun yedigi bütün haltlar bir bir çıkıyor dursun resmen gs düşmanı mahvetmiş kulubu en yakın zamanda ihraç edilmeli kardeşiyle
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İşte Fernando'nun dönüş tarihi...
Toplam 6
Yorum
emre nidiaye tamam iyiydi ama onun boşlugu dolar asıl bu adamın boşlugu dolmuyor gs de fernando orta alanda pas yapan top kapan adamdı
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 18
Yorum
İstifa defolup gideceksiniz tarihin en kötü MHK sı.
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