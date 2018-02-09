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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Umursamazlıktan iyi!

    Umursamazlıktan iyi!

    Fotomaç Yazarı Emre Bol, 'nin zorlu Medipol sınavını değerlendirdi.

    " karşılaşması öyle bir maç ki; kazanırsan çok şey kazanacaksın, kaybedersen çok şeyi kaybedeceksin. Puan kaybı elbette dünyanın sonu değil ancak en önemlisi, takımın kendine olan güveni büyük ölçüde yitirecek. büyük maçları iyi oynayan bir oyuncu grubuna sahip. İlk yarıdaki maçta kaybetmesine rağmen sezonun en iyi futbolunu oynamıştı. Şunu net olarak söyleyeyim; "kaybetme korkusu" umursamazlıktan evladır! Oyuncu grubunu ayakta tutar. Sonuç ne olursa olsun şampiyonluğu son dakikaya kadar kovalayacak fizik kalitesine sahip."

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:31
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