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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Meler yönetecek

    Meler yönetecek
    Merkez Hakem Kurulu, - Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i atadı.

    Meler, Fenerbahçe'nin maçlarında bugüne kadar 8 kez görev aldı. Sarı-lacivertli takım bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

    Kanarya, Meler'in yönettiği son 5 maçın ise sadece 1'ini kazanabildi.
    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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