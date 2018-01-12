Van Persie transferinde son dakika!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı takımdan ayrılıyor. Feyenoord ile anlaşan tecrübeli futbolcunun transferi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.



Robin van Persie, yarın sabah Feyenoord için sağlık kontrollerinden geçecek.



Feyenoord, bu transfer için Fenerbahçe'ye herhangi bir bedel ödemeyecek. Hollandalı yıldızın sarı lacivertlilerle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.



Van Persie'nin transferi hakkında açıklamalar yapan Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst, "Bize kesinlikle katkı sağalayacak" diye konuştu.

