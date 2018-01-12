Van Persie transferinde son dakika!
Hollanda basınından Voetbal International, Robin Van Persie'nin Feyenoord'la imzaladığını açıkladı!
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı takımdan ayrılıyor. Feyenoord ile anlaşan tecrübeli futbolcunun transferi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.
Robin van Persie, yarın sabah Feyenoord için sağlık kontrollerinden geçecek.
Feyenoord, bu transfer için Fenerbahçe'ye herhangi bir bedel ödemeyecek. Hollandalı yıldızın sarı lacivertlilerle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.
Van Persie'nin transferi hakkında açıklamalar yapan Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst, "Bize kesinlikle katkı sağalayacak" diye konuştu.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:48
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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