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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Persie transferinde son dakika!

    Van Persie transferinde son dakika!

    basınından Voetbal International, Robin Persie'nin 'la imzaladığını açıkladı!

    'nin Hollandalı yıldızı takımdan ayrılıyor. ile anlaşan tecrübeli futbolcunun transferi kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

    Robin Persie, yarın sabah Feyenoord için sağlık kontrollerinden geçecek.

    Feyenoord, bu transfer için Fenerbahçe'ye herhangi bir bedel ödemeyecek. Hollandalı yıldızın sarı lacivertlilerle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek.

    'nin transferi hakkında açıklamalar yapan Feyenoord Teknik Direktörü Van Bronckhorst, "Bize kesinlikle katkı sağalayacak" diye konuştu.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:48
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