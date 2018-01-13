Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!

FEYENOORD'A GİTTİ

Daha önce de forma giydiği Hollanda ekibi Feyenoord'a transfer olan ve bugün sağlık kontrolünden geçmesi beklenen 'Uçan Hollandalı' gerçekten fiyasko mu?

RAKAMLAR NE DİYOR?

2017-2018 sezonunda toplam 4 maçta forma giyen ve gol atma başarısı gösteremeyen santrafor, daha önceki yıllarda ne yaptı?

2015-2016 SEZONU 48 MAÇ 22 GOL

Sarı-lacivertli kulübe geldiği ilk yıl Süper Lig'de toplam 31 maça çıkan RvP, 16 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Avrupa Ligi elemelerinde de 1 gol atan Hollandalı yıldız, toplamda 48 maçta 22 gol ve 3 asistlik bir performans sergilemiş,27 Eylül 2015'te Beşiktaş'la deplasmanda yapılan maçta da 1 kez fileleri sarsma başarısı göstermişti.







2016-2017 SEZONU 39 MAÇ 18 GOL

Fenerbahçe'deki ikinci sezonunda Süper Lig'de 24 maça çıkan sarı-lacivertli oyuncu, 9 kez fileleri sarsarken, 3 kez de asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maçta 8 gol ve 2 asist, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol atmıştı. Toplamda 39 maça çıkan Robin van Persie, 18 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

2017-2018 SEZONU...

Sürekli sakatlık problemleri yaşayan ve Fenerbahçe'den yılda garanti ücret olarak 4 milyon 900 bin Euro (Yaklaşık 22 milyon TL) alan Hollandalı oyuncu, 2017-2018 sezonunda ise neredeyse sadece sosyal medyada top koşturdu. Yaptığı paylaşımlarla taraftarları çıldırtan RvP, sarı-lacivertli takımdaki serüvenini de böyle sonlandırmış oldu!







PEKİ RVP RAKAMLARA BAKILDIĞINDA GERÇEKTEN BİR FİYASKO MUYDU?

Fenerbahçelilerin ve diğer takım taraftarları tarafından da çok sevilen Moussa Sow, Fenerbahçe'de ne yapmıştı?

SOW 2011-2012'DE 54 MAÇTA 19 GOL ATTI

Fenerbahçe'ye Lille'den transfer olduğu devre arasından sonraki sezonu değerlendirmeye alırsak Sow, 2012-2013 sezonunda sarı-lacivertli formayla çıktığı 54 maçta 19 gol atıp 10 asistlik bir performans sergilemişti.



2016-2017'DE 37 MAÇ 15 GOL

Fenerbahçe formasını yeniden giydiği 2016-2017 sezonunda toplam 37 maçta forma giyen Senegalli oyuncu, bu maçlarda 15 gol atarken, 3 de asist yaptı.







VE FERNANDAO...

2014-2015 sezonunu Bursaspor formasıyla çıktığı toplam 44 maçta attığı 26 gol ve 8 asistle tamamlayan Fernandao, gösterdiği bu performansla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertli formayla 55 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 25 gol atıp 1 de asist yapmıştı. 2016-2017 sezonunda 31 maça çıkan sarı-lacivertli oyuncu, 19 gol kaydetmişti.







RAKAMLARA BAKARSAK SEBEP PERFORMANS DEĞİL

Fenerbahçe'nin forvet hattında görev yapan diğer iki ismin rakamlarıyla Robin van Persie'nin rakamlarını karşılaştırırsak performansların neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Peki Fenerbahçe camiasının bu kadar bıktığı ve tepki gösterdiği RvP, neden sevilmedi?







UMURSAMAZLIK VE DALGA GEÇER GİBİ DAVRANIŞLAR...

Hollandalı oyuncunun bu kadar tepki çekmesinin sebebi, Fenerbahçe'yi sahiplenmemesiydi. Sürekli sakat olduğunu söyleyerek sarı-lacivertli formayı giymeyen fakat sakat olduğu belirtildiği bir zamanda Hollanda Milli Takım'da oynaması sonrası yeni bir sakatlık yaşaması, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar Robin van Persie'nin Fenerbahçe'de 'istenmeyen adam' olmasına sebep oldu!



Emre GÜNEŞ



