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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    anıldı

    Lefter Küçükandonyadis anıldı

    ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı sembol futbolcularından , vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'in 'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarların katıldığı bildirildi.

    Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:41
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