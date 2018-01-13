Lefter Küçükandonyadis anıldı
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın "Ordinaryüs" lakaplı sembol futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarların katıldığı bildirildi.
Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:41
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Arda Turan formayı giydi: İşte ilk fotoğraflar...
Toplam 7
Yorum
umut Evimde asılı GS formalı fotoğrafın bugün den sonra artık yok.GS efsanelleriyle artık anılmayacaksın.çok kırdın arda 25 milyon GSli yi.
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‘Kaptan mektupla gönderilmez’
Toplam 10
Yorum
emre ekmek yediğin tekneye İHANET etmeyeceksin.......
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Kayserispor'dan Tarık Çamdal açıklaması
Toplam 5
Yorum
aslan bir adam futbola anca bu kadar ihanet edebilir 2 ligde bile oynamaz kimse almaz Fatih hoca tesislere sokmasın defolsun gitsin
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