Lefter Küçükandonyadis anıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarların katıldığı bildirildi.

Anma töreninin, okunan duaların ardından sona erdiği aktarıldı.