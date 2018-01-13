Aziz Yıldırım: Büyük ilgi görüyor
Yıldırım, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota Projesi" kapsamında Serik ilçesindeki Tekeli İlkokulu'nda yaptırılan potanın açılış törenine katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli ekibin hazırlık maçı için geldiği Antalya'da pota açılışı yaptı.
Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul 1907 Pota Projesi" kapsamında Serik ilçesindeki Tekeli İlkokulu'nda yaptırılan potanın açılış törenine katıldı.
Yağış nedeniyle salonda gerçekleştirilen açılış törenine, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, Önder Fırat ile öğrenciler katıldı.
Açılışta konuşan Mithat Yenigün, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Herhalde yakında bunun parolasını 6 bin 907 olarak anons edeceğiz. Ancak bu şekilde kalmamalı. Futbol başta olmak üzere bütün branşlarda başarılı olmak bizim hedefimiz. Bunları da sizinle sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Tören kesilen kurdeleyle sona erdi.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:31
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
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