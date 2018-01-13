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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    : Büyük ilgi görüyor

    Aziz Yıldırım: Büyük ilgi görüyor

    Yıldırım, Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul " kapsamında Serik ilçesindeki 'nda yaptırılan potanın açılış törenine katıldı.

    Kulübü Başkanı , sarı-lacivertli ekibin hazırlık maçı için geldiği 'da pota açılışı yaptı.

    Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün "1907 Okul " kapsamında Serik ilçesindeki 'nda yaptırılan potanın açılış törenine katıldı.

    Yağış nedeniyle salonda gerçekleştirilen açılış törenine, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, sarı-lacivertli kulübün başkan vekili Mithat Yenigün, Önder Fırat ile öğrenciler katıldı.

    Açılışta konuşan Mithat Yenigün, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Herhalde yakında bunun parolasını 6 bin 907 olarak anons edeceğiz. Ancak bu şekilde kalmamalı. Futbol başta olmak üzere bütün branşlarda başarılı olmak bizim hedefimiz. Bunları da sizinle sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    Tören kesilen kurdeleyle sona erdi.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:31
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