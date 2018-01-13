Bu şartlarda transfer zor

takviye için girişimlerini sürdürüyor ancak işi gittikçe zorlaşıyor. Zira listedeki oyuncular için istenen rakamlar'ın da dediği gibi dudak uçuklatıyor. Son olarak Liverpool, Danieliçinbonservis bedeli belirledi. Ada basını, 28 yaşındaki oyuncu için 6 aylık kiralama seçeneğinin düşünülmediğini ancak satılamazsa ve 'yüksek bir ücret' teklif edilmesi şartıyla gündeme gelebileceğini yazdı. Sol bek adaylarıveiçin de kulüplerinin en az 2.5 milyon euro kiralama bedeli istediği gelen haberler arasında...