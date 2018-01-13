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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Bu şartlarda transfer zor

    Bu şartlarda transfer zor

    Liverpool, Struddige’in bonservisini 30 milyon sterlin olarak belirledi. Shaw, Digne ve Blind için de en az 2.5 milyon euro kiralama bedeli isteniyor.

    takviye için girişimlerini sürdürüyor ancak işi gittikçe zorlaşıyor. Zira listedeki oyuncular için istenen rakamlar Aykut Kocaman'ın da dediği gibi dudak uçuklatıyor. Son olarak Liverpool, Daniel Sturridge için 30 milyon sterlin bonservis bedeli belirledi. Ada basını, 28 yaşındaki oyuncu için 6 aylık kiralama seçeneğinin düşünülmediğini ancak satılamazsa ve 'yüksek bir ücret' teklif edilmesi şartıyla gündeme gelebileceğini yazdı. Sol bek adayları Luke Shaw, Digne ve Blind için de kulüplerinin en az 2.5 milyon euro kiralama bedeli istediği gelen haberler arasında...

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:28
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