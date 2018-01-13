Robin Van Persie, Feyenoord’la anlaştı ve bugün sağlık kontrolünden geçecek. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe’den alacağı 2 milyon 450 bin euro’nun 1 milyonunu Hollanda ekibi ödeyecek
Fenerbahçe, sonunda Robin Van Persie'den kurtuldu! Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord, tecrübeli oyuncuyla anlaştığını açıkladı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçecek. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst "Herkes Robin hakkındaki fikirlerimi biliyor. Onu yaz ayında da transfer etmek istemiştik. Onun gelişi takım için çok iyi olacak" diyerek transferi doğruladı. Anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Fenerbahçe'deki yarım sezonluk ücreti 2 milyon 450 bin euro olan Persie'nin maaşının 1 milyon euro'sunu Feyenoord verecek. Kalan kısmı sarı-lacivertli kulüp tarafından karşılanacak.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:27
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
Van Persie Feyenoord'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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